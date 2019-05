Rio Marina nei borghi marinari più belli d'Italia

Il paese minerario e marinaro di Rio Marina per le sue particolarità è stato inserito nella Top ten pubblicata oggi da TgCom24 di Mediaset

RIO — Rio Marina è stata inserita nella Top ten dei borghi marinari più belli d'Italia, pubblicata oggi in un servizio del TgCom24 di Mediaset.

Il paese elbano del Comune di Rio, unico borgo toscano citato, è stato inserito al secondo posto della classifica dove figurano anche i borghi di Tellaro (Liguria), Ponza (Lazio), Procida (Campania), Tropea (Calabria), Cefalù (Sicilia), Castelsardo (Sardegna), Polignano a Mare (Puglia), Cesenatico (Emilia Romagna) e Burano (Veneto).

Nella presentazione del borgo di Rio Marina, corredata da immagine si legge:

"Situato sulla costa orientale dell'isola d'Elba in una zona abitata fin dal tempo degli Etruschi, il paese sorge su un'area molto ricca di ematite e di altri minerali, da sempre sfruttati in miniere a cielo aperto. Proprio a causa della polvere mineraria nera presente in alcune spiagge, la costa circostante è chiamata 'Costa che brilla', per il luccichio delle pietruzze".

