Estetisti e parrucchieri rilanciano: "Riapertura l'11 Maggio"

Cna Benessere e sanità Toscana: "I protocolli di igiene e sicurezza verso operatori e clienti sono applicati da dieci anni nei nostri centri"

FIRENZE — Continua la mobilitazione delle imprese per i servizi alla persona per una ripresa anticipata dell'attività nella fase 2 dell'emergenza Covid rispetto a quanto annunciato domenica scorsa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Presentando il nuovo decreto in vigore dal 4 Maggio, il premier ha indicato il primo giugno per la riapertura al pubblico di negozi di parrucchieri, centri di estetica e centri di tatuaggio e piercing. Un data troppo lontana, secondo la Cna Toscana.

“Quanto previsto dal governo lascia pensare inevitabilmente che l’intero comparto non sia considerato in grado di lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza - spiegano in una nota il presidente regionale dell’Unione benessere e sanità, Francesco Amerighi, e i portavoce Estetica e Acconciatori, Daniela Vallarano e Massimiliano Peri - e non si tiene in debito conto che, viceversa, l’attenzione per i protocolli di igiene e sicurezza verso gli operatori e verso i clienti fa parte da tempo della cultura professionale di queste categorie".

"In Toscana, in particolare, i protocolli di sterilizzazione delle attrezzature, di sanificazione delle postazioni di lavoro tra un cliente e l’altro e di sanificazione giornaliera e settimanale degli ambienti di lavoro sono obbligatori per legge da oltre dieci anni” si legge ancora nella nota.

Per quanto riguarda l'emergenza Covid, a livello nazionale la Cna ha elaborato e presentato un codice di autoregolamentazione che comprende le prescrizioni da rispettare per poter riaprire queste attività garantendo la massima applicazione dei requisiti di sicurezza e contenimento del virus.

“Ben consapevoli che la battaglia contro il Covid-19 avrà tempi più lunghi del previsto e che debba essere affrontata con un controllo accurato del rischio statistico - conclude la nota - chiediamo l’avvio di una fase in cui chi opera in sicurezza possa lavorare. Nello specifico, prendendo atto delle aperture scadenzate dal Governo, chiediamo che le imprese del settore possano aprire già dal prossimo 11 maggio 2020, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e contenimento del Covid-19, attuali e futuri”.

Cna Benessere e Sanità Toscana ha quindi inviato una lettera al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e agli assessori regionali Vittorio Bugli e Stefano Ciuoffo per chiedere loro di riportare queste istanze, con le loro motivazioni, in tutte le sedi di dialogo con il governo.