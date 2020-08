Famiglia infettata dal Covid a Prato, tre sono bimbi

Conte: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare»

Il focolaio è stato scoperto perchè il babbo doveva essere ricoverato in ospedale ed è stato sottoposto a tampone. Positiva anche la moglie

PRATO — La Asl Toscana centro ha scoperto un nuovo focolaio di Covid-19 in una famiglia di cinque persone, italiana, composta da padre, madre e tre bambini.

Il primo a risultare positivo al nuovo coronavirus è stato il babbo: l'uomo aveva in programma un ricovero in ospedale ed è stato sottoposto al tampone nasofaringeo, risultato positivo. Il test è stato quindi effettuato anche su tutti i familiari con i quali era entrato in contatto e la moglie e i tre figli sono risultati contagiati.

Tutti e cinque sono privi di sintomi e non presentano complicazioni legate all'infezione. La Asl, in via precauzionale, li ha messi in isolamento.