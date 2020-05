25 Maggio, palestre e piscine possono riaprire

Da domani secondo via libera dopo quello del 18 Maggio. Secondo il Dpcm del governo e l'ordinanza regionale possono riaprire anche i centri sportivi

FIRENZE — Per gli amanti dello sport e dell'attività fisica il 25 Maggio è un gran giorno, infatti dopo il lockdown possono riaprire piscine, palestre e centri sportivi. Ma come è accaduto per i bar e i ristoranti non saranno tutti ad essere pronti per poter ripartire subito, causa la prolungata chiusura e le stringenti norme anti-contagio.

Dopo l’accordo tra Regioni e Governo, dello scorso 17 Maggio, piscine e palestre da domani possono ripartire anche in Toscana, ma nel rispetto dei protocolli e delle linee guida predisposti nei vari settori per ridurre il rischio di contagio (vedi sotto in allegato le linee guida).

A disciplinare la fase 2 delle attività sportive sono le linee guida aggiornate e approvate dalla Conferenza delle Regioni, attuate nel dettaglio attraverso protocolli ad hoc per garantire l'allenamento in sicurezza per clienti e istruttori.

La loro violazione comporterà “la sospensione dell’attività economica e produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” e sanzioni che possono variare da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 3mila euro, come da disposizioni nazionali.

Non sarà una ripartenza a pieno regime anche perché gli accessi alle vasche e nelle palestre saranno più che dimezzati viste le norme di distanziamento sociale che prevedono almeno 7 metri quadrati di superficie acquatica per persona e almeno un metro di distanza in palestra.

Prossima data in calendario è quella del 15 giugno dove potranno riaprire cinema e teatri, e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini.