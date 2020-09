Ancora temporali, alto rischio frane e esondazioni

Nuova allerta meteo in codice giallo estesa a tutto il territorio tranne Lunigiana e Garfagnana. Timore per i terreni già imbevuti d'acqua

FIRENZE — Piove ancora e piove sul bagnato dopo i violenti temporali dei giorni scorsi accompagnati dai venti di burrasca che sono diventati addirittura una violenta tromba d'aria a Rosignano con ingenti danni e feriti. La Regione Toscana ha diramato infatti una nuova allerta meteo in codice giallo che riguarda, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì, tutto il territorio regionale tranne Lunigiana, Garfagnana e il tratto di costa più a nord.

Sono attesi temporali forti in particolare nelle zone più vicine alla foce dell'Arno, sull'Arcipelago e all'Argentario. Nell’entroterra saranno maggiormente interessati la parte più meridionale della provincia di Pisa, le Colline metallifere e il grossetano.

Anche in caso di precipitazioni non particolarmente intense, si teme per i possibili colpi di vento e per la tenuta dei terreni già imbevuti d'acqua e dei corsi d'acqua sovraccarichi: il rischio è principalmente idrogeologico e idraulico del reticolo minore, ovvero frane e esondazioni.

Nel corso della giornata di domani si attende una residua instabilità sulla costa centro-meridionale e le isole, dove non si escludono ancora locali temporali, anche forti.