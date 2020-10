L'ex senatrice leghista Maraventano: «La nostra mafia non ha più il coraggio di una volta per difendere il territorio» L'ex senatrice leghista Maraventano: «La nostra mafia non ha più il coraggio di una volta per difendere il territorio»

Elezioni 2020 domenica 04 ottobre 2020 ore 19:07

Ballottaggi Arezzo e Cascina, affluenza delle 19

L'affluenza in Toscana per i ballottaggi alla. Seconda rilevazione si attesta al 35,48%, in lieve calo rispetto al primo turno di due settimane fa