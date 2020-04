Centinaia di multe per le fughe di Pasqua

Anche in Toscana sono fioccate sanzioni e denunce, oltre duecento solo a Firenze. In tutta Italia quasi 14mila controlli

FIRENZE — Anche in Toscana sono tanti quelli che, nonostante gli appelli a rispettare le norme anti contagio, non hanno rinunciato a uscire di casa approfittando del clima primaverile che ha contrassegnato il giorno di Pasqua.

Se a livello nazionale il ministero dell'Interno parla di 13.756 persone sanzionate e 100 denunciate dalle forze dell'ordine su 213.565 controlli, anche a livello regionale i numeri sono di tutto rispetto. La prefettura di Firenze, per esempio, ha reso noto quelli del territorio metropolitano: 229 le sanzioni nei confronti di chi è uscito senza una valida motivazione da casa e 5 le denunce. I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali: su questo versante sono stati 7 i titolari denunciati e 4 i locali chiusi. Già nei giorni precedenti, dopo la stretta annunciata sul fronte dei controlli che si sono avvalsi anche dell'uso dei droni, erano state verbalizzate 183 multe venerdì e 212 sabato.

Multe e denunce non sono mancate, ovviamente anche sul litorale dalla Versilia alla costa livornese. Qui, ad esempio, sono state 23 le multe e le forze dell'ordine, in particolare tra Livorno, Cecina e Piombino, si sono imbattute in chi, non potendo resistere al clima quasi estivo del giorno di Pasqua, si è addirittura steso sulla sabbia per la prima abbronzatura della stagione.