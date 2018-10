Cinque province toscane eleggono il presidente

Sono scaduti ieri i termini per la presentazione dei candidati alle elezioni del 31 ottobre. Nuovi presidenti a Livorno, Arezzo, Pisa, Prato, Siena

FIRENZE — In Italia sono 47 le province che il 31 ottobre eleggeranno il nuovo presidente. Cinque di queste sono in Toscana. Allo stato attuale le province sono enti di secondo livello, cioè elette da sindaci e consiglieri regionali del territorio ma non dai cittadini.

Il termine previsto per la presentazione delle candidature è scaduto ieri. A questo punto sono quindi definitivi i nomi di chi correrà alle elezioni di fine mese.

Questi i candidati toscani. Ad Arezzo Silvia Chiassai Martini, sindaco Montevarchi e Ginetta Menchetti, sindaco di Civitella in Val di Chiana. A Livorno Marida Bessi, sindaco di Capraia e Maurizio Papi, sindaco Porto Azzurro. A Pisa Michele Conti, sindaco Pisa e Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano. A Prato Francesco Puggelli, sindaco di Poggio Caiano. A Siena Luigi De Mossi, sindaco di Siena e Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino.

Sono tredici in Italia i casi in cui il candidato è unico, nove i sindaci di capoluogo di Provincia e sette le sindache candidate alla Presidenza di Provincia.