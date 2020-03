Nuova ordinanza della Regione sul Covid-19

Tra le novità i test gratuiti del coronavirus a chi è in Toscana per motivi di studio e lavoro e obbligo di distanza tra i candidati dei concorsi

FIRENZE — Mentre i casi di positività al test del coronavirus in Toscana salgono a 19, è stata firmata dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi una nuova ordinanza, la sesta, che riassume tutti i provvedimenti sin qui adottati per la gestione dell'emergenza dovuta al virus Covid-19 sul territorio regionale.

Questi i principali punti del nuovo testo. Innanzitutto il riconoscimento gratuito delle stesse misure di prevenzione e degli stessi percorsi assistenziali e di presa in carico previsti per i cittadini toscani a favore di tutti coloro che si trovano sul territorio regionale per motivi di studio, lavoro o turismo; l’obbligo della distanza minima di un metro tra i candidati in caso di procedure concorsuali (stabilita dal DPCM del 2 marzo 2020); l’obbligo di esporre informazioni sulla prevenzione igienico sanitaria in tutti gli esercizi pubblici e commerciali; la conferma della reperibilità telefonica dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dalle ore 8 alle 20 tutti i giorni, dell’attivazione 24h/7gg delle microbiologie delle tre Aziende Ospedaliero-Universitarie della Toscana, la sospensione nel periodo dell’emergenza delle penalità previste in caso di mancata disdetta delle prestazioni ambulatoriali del sistema sanitario regionale.

Anche in questo caso l'ordinanza ha valore per 90 giorni e il testo potrà essere modificato in caso di nuove disposizioni nazionali.