Covid, 24 milioni di euro ai Comuni toscani più colpiti

Coprifuoco in Lombardia, la rabbia dei ristoratori: il video della protesta

Ad annunciare i fondi la presidente della commissione attività produttive della Camera Nardi. L'elenco delle risorse assegnate ad ogni Comune

FIRENZE — Sono in arrivo in Toscana oltre 24 milioni di euro di fondi pubblici destinati ai Comuni più colpiti dall'epidemia di Covid-19. Ad annunciarlo è stata Martina Nardi, presidente della commissione attività produttive della Camera.

“La Conferenza Stato-Città ha sbloccato risorse aggiuntive per i Comuni che sono stati colpiti più di altri dall'emergenza Covid - ha sòiegato la deputata del Pd - Si tratta in totale di circa 400 milioni stanziati per coprire le spese aggiuntive sostenute dagli enti locali sia nei trasporti sia nell'assistenza sociale”.

Due i criteri usati per ripartire le risorse fra i Comuni: il fabbisogno per la spoesa sociale e quello per il trasporto scolastico.

“La Conferenza Stato-Città ha disegnato una sorta di geografia della necessità ma senza un vincolo specifico di spesa - ha spiegato Nardi - Questo significa che ogni Comune riceve un assegno quantificato sulla base di questi due criteri, ma poi potrà spendere le risorse come meglio crede sulla base delle sue effettive esigenze e della sua situazione specifica”.

Queste le cifre assegnate ai Comuni toscani più colpiti dalla pandemia.

CAPOLUOGHI

FIRENZE 2.188.611,98 euro

PRATO 1.019.039,96

LIVORNO 751.330,30

PISA 682.576,69

LUCCA 610.427,68

AREZZO 540.661,86

PISTOIA 517.814,03

GROSSETO 456.122,22

MASSA 453.293,63

CARRARA 395.649,81

ALTRI COMUNI

ABBADIA SAN SALVATORE 48.462,52 euro

ABETONE CUTIGLIANO 18.023,63

AGLIANA 93.929,41

ALTOPASCIO 106.367,16

ANGHIARI 52.018,74

ARCIDOSSO 42.587,97

ASCIANO 80.622,42

AULLA 91.710,18

BADIA TEDALDA 12.123,56

BAGNI DI LUCCA 52.268,39

BAGNO A RIPOLI 158.857,88

BAGNONE 21.308,07

BARBERINO DI MUGELLO 114.610,46

BARBERINO TAVARNELLE 156.885,99

BARGA 42.624,70

BIBBIENA 85.962,85

BIBBONA 37.834,37

BIENTINA 70.579,72

BORGO A MOZZANO 45.949,78

BORGO SAN LORENZO 150.817,43

BUCINE 78.455,19

BUGGIANO 63.827,73

BUONCONVENTO 24.179,36

BUTI 43.068,23

CALCI 38.012,7%

CALCINAIA 101.949,04

CALENZANO 105.281,81

CAMAIORE 206.062,69

CAMPAGNATICO 21.876,45

CAMPI BISENZIO 242.569,36

CAMPIGLIA MARITTIMA 69.844,07

CAMPO NELL'ELBA 56.282,14

CAMPORGIANO 20.079,56

CANTAGALLO 38.483,72

CAPALBIO 36.528,90

CAPANNOLI 51.343,08

CAPANNORI 186.769,70

CAPOLIVERI 27.293,35

CAPOLONA 48.311,65

CAPRAIA E LIMITE 54.475,26

CAPRAIA ISOLA 2.152,26

CAPRESE MICHELANGELO 19.195,16

CAREGGINE 4.754,84

CASALE MARITTIMO 9.947,00

CASCIANA TERME LARI 200.957,08

CASCINA 247.955,35

CASOLA IN LUNIGIANA 14.564,42

CASOLE D'ELSA 18.433,07

CASTAGNETO CARDUCCI 59.532,33

CASTEL DEL PIANO 41.456,61

CASTEL FOCOGNANO 31.200,39

CASTEL SAN NICCOLÒ 21.144,78

CASTELFIORENTINO 124.020,59

CASTELFRANCO DI SOTTO 106.271,42

CASTELFRANCO PIANDISCÒ 64.168,64

CASTELL'AZZARA 9.753,02

CASTELLINA IN CHIANTI 34.726,08

CASTELLINA MARITTIMA 9.830,88

CASTELNUOVO BERARDENGA 77.063,66

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 59.189,24

CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 36.855,53

CASTIGLION FIBOCCHI 25.844,05

CASTIGLION FIORENTINO 114.460,87

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 70.030,84

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 18.457,57

CASTIGLIONE D'ORCIA 26.029,98

CAVRIGLIA 83.852,64

CECINA 125.606,17

CERRETO GUIDI 105.524,93

CERTALDO 126.514,57

CETONA 29.512,67

CHIANCIANO TERME 58.169,18

CHIANNI 6.044,89

CHIESINA UZZANESE 47.414,95

CHITIGNANO 9.771,95 CHIUSDINO 10.599,44

CHIUSI 56.952,39

CHIUSI DELLA VERNA 22.496,39

CINIGIANO 29.226,63

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 57.944,32

CIVITELLA PAGANICO 17.382,38

COLLE DI VAL D'ELSA 163.103,62

COLLESALVETTI 89.797,23

COMANO 4.027,36

COREGLIA ANTELMINELLI 43.333,20

CORTONA 178.329,52

CRESPINA LORENZANA 71.654,61

DICOMANO 30.492,58

EMPOLI 242.175,01

FABBRICHE DI VERGEMOLI 10.633,85

FAUGLIA 23.873,24

FIESOLE 81.373,93

FIGLINE E INCISA VALDARNO 148.994,00

FILATTIERA 23.512,35

FIRENZUOLA 40.284,11

FIVIZZANO 51.249,58

FOIANO DELLA CHIANA 81.404,47

FOLLONICA 108.825,25

FORTE DEI MARMI 51.200,11

FOSCIANDORA 5.160,23

FOSDINOVO 20.729,84

FUCECCHIO 219.652,11

GAIOLE IN CHIANTI 32.258,44

GALLICANO 35.410,34

GAMBASSI TERME 61.348,21

GAVORRANO 64.815,83

GREVE IN CHIANTI 73.906,82

GUARDISTALLO 13.497,04

IMPRUNETA 65.741,73

ISOLA DEL GIGLIO 14.046,83 T

LAJATICO 5.779,76

LAMPORECCHIO 88.647,70

LARCIANO 60.084,76

LASTRA A SIGNA 114.872,57

LATERINA PERGINE VALDARNO 53.751,40

LICCIANA NARDI 54.931,10

LONDA 8.254,47

LORO CIUFFENNA 47.617,88

LUCIGNANO 27.543,75

MAGLIANO IN TOSCANA 18.756,13

MANCIANO 53.461,99

MARCIANA 32.086,23

MARCIANA MARINA 9.732,44

MARCIANO DELLA CHIANA 22.589,43

MARLIANA 23.614,13

MARRADI 17.682,55

MASSA E COZZILE 68.775,11

MASSA MARITTIMA 53.509,53

MASSAROSA 110.765,35

MINUCCIANO 16.754,50

MOLAZZANA 15.898,31

MONSUMMANO TERME 144.572,91

MONTAIONE 42.568,45

MONTALCINO 41.570,76

MONTALE 56.976,31

MONTE ARGENTARIO 122.848,08

MONTE SAN SAVINO 63.182,03

MONTECARLO 32.198,67

MONTECATINI VAL DI CECINA 25.950,54

MONTECATINI-TERME 152.887,79

MONTELUPO FIORENTINO 100.730,27

MONTEMIGNAIO 3.528,02

MONTEMURLO 94.280,34

MONTEPULCIANO 107.163,69

MONTERCHI 15.413,40

MONTERIGGIONI 55.821,99

MONTERONI D'ARBIA 97.732,21

MONTEROTONDO MARITTIMO 3.731,73

MONTESCUDAIO 12.282,66

MONTESPERTOLI 113.920,17

MONTEVARCHI 151.360,46

MONTEVERDI MARITTIMO 7.663,15

MONTICIANO 25.440,45

MONTIERI 8.025,31

MONTIGNOSO 90.084,68

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 93.877,63

MULAZZO 2.570,2

MURLO 31.784,59

ORBETELLO 104.621,26

ORCIANO PISANO 8.385,76

ORTIGNANO RAGGIOLO 2.055,59

PALAIA 34.306,32

PALAZZUOLO SUL SENIO 6.326,66

PECCIOLI 20.140,70

PELAGO 52.535,41

PESCAGLIA 35.456,94

PESCIA 71.878,09

PIANCASTAGNAIO 27.343,37

PIAZZA AL SERCHIO 21.164,27

PIENZA 19.052,73

PIETRASANTA 146.339,55

PIEVE A NIEVOLE 60.800,50

PIEVE FOSCIANA 14.301,74

PIEVE SANTO STEFANO 18.839,72

PIOMBINO 154.218,27

PITIGLIANO 18.999,42

PODENZANA 23.688,49

POGGIBONSI 174.833,62

POGGIO A CAIANO 55.727,55

POMARANCE 59.669,84

PONSACCO 144.136,67

PONTASSIEVE 109.630,44

PONTE BUGGIANESE 82.155,37

PONTEDERA 237.268,03

PONTREMOLI 24.063,42

POPPI 68.595,82

PORCARI 66.542,09

PORTO AZZURRO 18.311,01

PORTOFERRAIO 75.195,26

PRATO 1.019.039,96

PRATOVECCHIO STIA 72.654,23

QUARRATA 222.552,60

RADDA IN CHIANTI 17.705,27

RADICOFANI 12.424,42

RADICONDOLI 6.726,64

RAPOLANO TERME 31.611,75

REGGELLO 142.312,01

RIGNANO SULL'ARNO 60.061,25

RIO 32.432,01

RIPARBELLA 9.521,63

ROCCALBEGNA 8.913,19

ROCCASTRADA 83.834,54

ROSIGNANO MARITTIMO 197.311,09

RUFINA 41.627,38

SAMBUCA PISTOIESE 23.166,69

SAN CASCIANO DEI BAGNI 25.089,44

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 124.782,25

SAN GIMIGNANO 88.572,75

SAN GIOVANNI VALDARNO 79.629,18

SAN GIULIANO TERME 162.488,76

SAN GODENZO 1.218,58

SAN MARCELLO PITEGLIO 59.876,25

SAN MINIATO 197.299,76

SAN QUIRICO D'ORCIA 23.144,10

SAN ROMANO IN GARFAGNANA 12.590,84

SAN VINCENZO 34.219,48

SANSEPOLCRO 78.651,87

SANTA CROCE SULL'ARNO 109.219,90

SANTA FIORA 20.574,97

SANTA LUCE 21.447,61

ANTA MARIA A MONTE 118.429,43

SARTEANO 16.899,50

SASSETTA 5.601,89

SCANDICCI 201.848,06

SCANSANO 35.979,17

SCARLINO 36.221,56

SCARPERIA E SAN PIERO 81.357,48

SEGGIANO 10.893,88

SEMPRONIANO 8.022,02

SERAVEZZA 95.034,23

SERRAVALLE PISTOIESE 112.942,87

SESTINO 6.429,16

SESTO FIORENTINO 204.364,43

SIENA 611.298,70

SIGNA 107.108,00

SILLANO GIUNCUGNANO 14.739,23

SORANO 29.572,51

SOVICILLE 91.225,99

STAZZEMA 35.079,20

SUBBIANO 52.448,48

SUVERETO 25.343,91

TALLA 11.843,67

TERRANUOVA BRACCIOLINI 73.517,10

TERRICCIOLA 20.516,65

TORRITA DI SIENA 57.934,23

TREQUANDA 17.139,75

TRESANA 19.961,96

UZZANO 54.269,26

VAGLI SOTTO 5.520,26

VAGLIA 62.743,22

VAIANO 107.161,61