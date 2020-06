Epidemia di Covid, attenzione ai microfocolai

In Toscana cinque malati contagiano mediamente non più di 3-4 persone. Nell'ultima settimana di Maggio rilevati 2 nuovi microfolai, in Italia 170

FIRENZE — Epidemia di Covid: per la terza settimana consecutiva la Toscana e l'Italia sono state promosse per la lenta ma progressiva attenuazione della diffusione del contagio, come potete vedere nella tabella qui sotto del Ministero della salute.

Tuttavia il coronavirus continua a circolare e a mietere vittime. L'attenzione quindi resta altissima e, come ha spiegato il dirigente dell'Istituto superiore di sanità Gianni Rezza, è puntata sui cosiddetti microfocolai: basta una persona che ne infetta un'altra per generarne uno e nella maggior parte dei casi si tratta di persone della stessa famiglia, conviventi. L'obiettivo è circoscriverli rapidamente, isolare le persone interessate e i contatti stretti e poi puntare alla guarigione degli infettati.

Secondo l'ultimo rapporto del Ministero della salute diffuso ieri e relativo all'ultima settimana di Maggio con aggiornamenti al 3 Giugno, in Italia i microfolai sono stati registrati complessivamente 170 microfoclai, di cui 117 rilevati in Lombardia. In Toscana ne sono stati individuati 2 come in Veneto, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

In Toscana ieri i contagiati dal Covid ancora positivi al tampone erano 785, in costante diminuzione da più di un mese. Di questi 714 sono in isolamento a casa con sintomi lievi e 71 sono ricoverati in ospedale, di cui 22 gravi e in terapia intensiva.

"I nuovi casi giornalieri hanno raggiunto numerosità molto basse e l’epidemia sembra tendere all’esaurimento anche dopo le due riaperture del 4 e 18 maggio - si legge sul sito dell'Agenzia regionale di Sanità - Attualmente 5 malati contagiano mediamente circa 3 o 4 persone. L’indice Rt è infatti pari a 0,75 negli ultimi giorni e questo è coerente con l’esaurimento dell’epidemia, perché i nuovi contagiati tendono ad essere meno di quelli dei giorni precedenti".

Nella grafica dell'Agenzia regionale di Sanità qui sotto vedete la distribuzione dei nuovi casi nelle province nell'ultima settimana di Maggio.

Ci sono però ancora toscani che muoiono per il Covid, ieri altri 5 per un totale di 1061 vittime dall'inizio dell'emergenza. La provincia di Massa e Carrara è stata finora la più colpita, seguita da Firenze, Lucca e Pistoia. La letalità (numero dei deceduti rispetto a quello dei casi) nella nostra regione è pari al 10,5% e si mantiene al di sotto della media nazionale (14,4%). La letalità nella Asl Toscana Sud Est è stata decisamente più bassa rispetto a quanto osservato nelle altre due Asl.



Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, la situazione aggiornata al 4 giugno mostra come in ciascuna azienda la disponibilità di posti letto di intensiva e di area medica è molto superiore ai posti letto occupati da degenti con Covid-19. Focalizzandoci sulla terapia intensiva, rispetto alla capienza massima i letti occupati rappresentano una percentuale molto bassa: da 0% a 87,5%. Al 4 giugno la percentuale di letti intensivi occupati rispetto a quelli disponibili o attivabili in 48 ore è 18,2%.