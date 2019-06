Diritto allo studio, borse di studio più pesanti

Contributi per l'affitto più alti, sconti sui trasporti pubblici e aumento dei servizi sanitari per gli studenti iscritti nelle Università toscane

FIRENZE — Diritto allo studio, la Toscana si conferma una punta di diamante con 14.622 borse di studio assegnate nell'anno accademico in corso a tutti gli studenti idonei senza liste di attesa. E ora rilancia con le novità decise dalla giunta regionale e illustrate insieme all'Azienda per il diritto allo studio universitario e ai rettori degli atenei toscani.

Tra le novità più significative, il passaggio da 175 a 250 euro dell'assegno mensile per il contributo affitti per gli studenti, l'innalzamento dei livelli Isee e Ispe per le borse di studio, due sole fasce di reddito Isee anziché tre, un aiuto nella ricerca dell'alloggio e scadenza anticipata da metà settembre al 30 agosto per richiedere le borse di studio.

E poi ci sono i trasporti. A Firenze sarà rinnovata la convenzione con Ataf che prevede un contributo forfettario di 48 euro per muoversi liberamente per tutto l'anno accademico. In corso di rinnovo le convenzioni con Tiemme a Siena e Ctp a Pisa.

Sarà poi rinnovato anche l'accordo con i medici di base per garantire anche agli studenti non toscani iscritti alle università della regione l'assistenza sanitaria.