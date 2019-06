Emergenza infermieri, ne mancano oltre duemila

Lo denuncia il sindacato autonomo Nursind che ha sollecitato alla Regione una programmazione di lungo periodo per aumentare le assunzioni

FIRENZE — In Toscana c'è carenza di infermieri e di operatori sociosanitari. Lo dice il Nursind, il sindacato autonomo degli infermieri, per voce del segretario regionale Giampaolo Giannoni. "Nel sistema sanitario toscano mancano oltre 2.100 unità tra infermieri e operatori sociosanitari - spiega Giannoni - serve una programmazione regionale di lungo periodo per incrementare le assunzioni".

Per il Nursind, a livello geografico, "le carenze più pesanti si verificano all'ospedale di Careggi, dove si registra un rapporto di 1 a 14,e nell'area di Pisa".

Giannoni ha anche ricordato un recente incontro con l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Stefania Saccardi che ha mostrato disponibilità all'apertura "su un altro tema che ci sta particolarmente a cuore, l''implementazione della figura dell'infermiere di famiglia".