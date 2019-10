La farmaceutica sempre più trainante in Toscana

Il settore della produzione di farmaci e apparecchi medici in Toscana vale 7 miliardi e mezzo di euro e occupa 16mila lavoratori

FIRENZE — La farmaceutica si conferma un settore trainante per l'economia regionale e per la sua capacità di attrarre investimenti che, secondo il Financial Times, tra 2014 e 2018 vede la Toscana ai vertici nazionali insieme a Lombardia e Lazio. I numeri del settore sono stati rivelati in occasione della presentazione della piattaforma logistica digitalizzata 'Pharma Valley'.

Nel dettaglio, se si guarda solo al settore dei farmaci la produzione raggiunge un valore di 6 miliardi di euro all'anno, il 12 per cento del totale nazionale con undicimila addetti. Aggiungendoci la produzione di apparecchi medici si arriva a un valore totale di 7 miliardi e mezzo e gli addetti salgono a 16mila. Di questi, sono 1.500 quelli impiegati nella ricerca.

Nel 2016 i progetti di investimento in Toscana sono stati 67 e nel 2018 sono saliti a 99 per oltre due miliardi di investimenti. Nel primo semestre del 2019 sono stati 50.