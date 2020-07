"In Toscana si può vincere non ci sono roccaforti"

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante il suo tour in Toscana. Dopo la mattinata a Firenze si è spostata a Prato

FIRENZE — La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante il suo tour in Toscana ha confermato pieno sostegno alla candidata del centrodestra, l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi. Dopo una mattinata trascorsa a Firenze, nel pomeriggio ha raggiunto a Prato la candidata alla presidenza ed insieme hanno incontrato i vertici di Cap del consorzio Mobit che ha perso la gara da 4 miliardi per l'affidamento del trasporto pubblico regionale su gomma.

"Siamo in un'era post-ideologica - ha detto Meloni - incontro elettori di sinistra in crisi di identità. La Toscana non è inespugnabile, lo abbiamo dimostrato a Pistoia dove ora c'è un sindaco stimatissimo di Fratelli d'Italia".

Dopo aver passeggiato per Firenze assieme ai parlamentari Giovanni Donzelli e Achille Totaro, il consigliere regionale Paolo Marcheschi e il comunale Alessandro Draghi, oltre a Francesco Torselli, ex consigliere comunale e coordinatore dimissionario in vista delle regionali, Meloni ha commentato "La situazione che abbiamo trovato sul Ponte Vecchio è davvero drammatica. Siamo entrati in una delle gioiellerie storiche, ci dicono che loro hanno riaperto ma non c'è un dipendente che abbia ricevuto la cassa integrazione". Giorgia Meloni dal palco con vista su Palazzo Vecchio ha tuonato “Servono aiuti alle imprese con meno burocrazia e contributi a fondo perduto e nessun limite all'uso del contante”.

Si è rivolta al presidente della Regione, Enrico Rossi chiedendo di chiarire la situazione sui contagi da Covid registrati negli ospedali e nelle Residenze sanitarie. “Dedichiamo la Tirrenica ad Altero Matteoli ” ha proposto la leader di Fratelli d'Italia toccando il tema delle infrastrutture da realizzare sul territorio

Durante la visita a Firenze, Giorgia Meloni ha visitato le Gallerie degli Uffizi accompagnata dal direttore Eike Schmidt postando poi sui social un video e facendo un selfie con la Primavera del Botticelli.

Nel pomeriggio a Prato, Meloni e la candidata Susanna Ceccardi hanno fatto visita alla sede di Cap dove la leader di Fratelli d'Italia ha commentato "La gara regionale deve essere sospesa se non annullata. Se ci fossero forzature per affidare il servizio ad una società straniera sarebbe un tradimento rispetto all'interesse nazionale" a seguire Ceccardi ha promesso l'annullamento della gara come una priorità del suo mandato alla guida della Toscana.