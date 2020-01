La neve imbianca i passi dell'Appennino

Come annunciato la neve è tornata anche sulla montagna toscana, dall'Amiata al Pratomagno e all'Abetone. Era un mese che non nevicava

FIRENZE — E’ arrivata la neve sulla montagna toscana, come era stato ampiamente annunciato dai siti meteo. Il paesaggio è tornato bianco dopo un mese dall’ultima nevicata. Si tratta, come annunciato dai siti meteo, "della prima vera incursione di aria fredda dell'inverno".

Soddisfazione da parte degli impiantisti, ma una bella notizia anche per gli amanti dell’outdoor: sci alpinisti ed escursionisti potranno finalmente dedicarsi alle loro attività preferite.

Dopo un mese di assenza la neve è scesa copiosa sul Pratomagno nell'aretino, all'Abetone e sul Monte Amiata. La neve è prevista nelle prossime ore sul tratto appenninico dell'A1.

Per domani domenica 19 Gennaio, in base alle previsioni del Consorzio Meteo Lamma Toscana, è previsto tempo sereno o poco nuvoloso in mattinata con aumento della nuvolosità nel pomeriggio a partire dalla costa; nuvoloso in Appennino in particolare sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino fiorentino ed aretino dove non sono escluse deboli nevicate oltre 600-700 metri.

E' inoltre previsto un calo delle minime temperature minime con valori inferiori a 5 gradi con possibili locali gelate nelle zone più riparate dal vento.