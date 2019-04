La Toscana al voto con 187 comuni

Su un totale di 273 Comuni sono 187 quelli che andranno al voto il 26 maggio. Anche Firenze, Livorno e Prato. Careggine il comune più piccolo

FIRENZE — Presentate alle 12 di oggi, termine ultimo, le liste per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019, quando si voterà anche per le Elezioni Europee.

In Toscana sono 187, su 273, i Comuni della Toscana che andranno al voto per la prossima tornata elettorale. Tre i capoluoghi di provincia: Firenze, Livorno e Prato. Il Comune più grande al voto è Firenze con 380.948 abitanti, il più piccolo è Careggine con 539 abitanti.

Insomma, big match nelle città che sarà un grande test per le forze politiche. Ed in primis per il Pd che dovrà vedersela con il centrodestra sempre più agguerrito. I dem hanno il fiato sul collo della Lega anche in aree da sempre 'di sinistra'. Tra le grandi città in ballo c'è Firenze con Dario Nardella, renziano della prima ora e sindaco uscente, che dovrà vedersela con Ubaldo Bocci, candidato del centrodestra, scontando anche una divisione a sinistra che presenta un proprio candidato: Antonella Bundu. Qui di 5 Stelle si presentano con l'architetto Roberto De Blasi.

Oltre Firenze, al voto a Livorno e Prato. A Livorno tenterà di bissare il successo di Filippo Nogarin la sua vicesindaco, Stella Sorgente, dei 5 Stelle. Il centrodestra corre con Andrea Romiti e il centrosinistra con Luca Salvetti, giornalista di Granducato Tv mentre a Prato cerca il bis Matteo Biffoni del Pd contro Daniele Spada del centrodestra. Carmine Maiorello è il candidato dei 5Stelle.

Dei Comuni che andranno al voto 25 sono della provincia di Arezzo; 35 di Firenze; 16 di Grosseto; 13 di Livorno; 20 di Lucca; 8 di Massa; 26 di Pisa; 5 di Prato;10 di Pistoia; 29 di Siena.

L'eventuale doppio turno è previsto solo nei Comuni sopra i 15mila abitanti, che in questa tornata sono 35. I sindaci non ricandidabili sono 45, mentre nelle amministrazioni sotto i 3mila abitanti il sindaco può ricandidarsi anche oltre i due mandati.