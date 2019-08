La Regione ha stanziato oltre 630mila euro per reintegrare le ore di formazione nelle imprese tagliate tagliate a livello nazionale

FIRENZE — Alternanza scuola-lavoro, la Toscana ci crede e mette subito a disposizione oltre 630mila euro sul Programma Operativo Por Fse 2014/2020 per potenziare i percorsi negli istituti tecnici professionali che vorranno riportare a 400 le ore di alternanza dopo la riduzione del monte ore deciso a livello nazionale.

Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Cristina Grieco illustrando la delibera che rientra nel progetto Giovanisì della Regione e che prevede poi ulteriori due milioni derivanti dalla quota di riserva di efficacia dello stesso Programma Operativo Regionale.

Obiettivo, realizzare progetti di qualità coerenti con i percorsi di studio. I progetti per accedere alle risorse devono essere presentati da associazioni temporanee di scopo composta da un istituto tecnico o professionale statale o paritario in qualità di capofila e da un'impresa iscritta al registro di una camera di commercio toscana. I progetti sono finanziabili per un importo minimo di 80mila euro e massimo di 100mila e dovranno durare almeno un anno dalla sottoscrizione della convenzione con la Regione.