Lo spettacolo delle ville medicee toscane

In tanti hanno approfittato della Giornata Internazionale Unesco per visitare le ville e i giardini medicei che hanno aperto le loro porte

FIRENZE — Una giornata emozionante per i tanti visitatori che hanno varcato i cancelli delle ville che appartengono al sito seriale Unesco "Ville e giardini medicei in Toscana" di cui fanno parte quattordici residenze e giardini. Per la prima volta, contemporaneamente, hanno aperto le loro porte a titolo gratuito.

A villa Petraia, per citarne una, alla suggestione del giardino si è aggiunta quella della musica suonata dall'Homme Armè davanti a 150 persone: tra gli strumenti utilizzati anche la la tiorba, che ha la forma di un grande liuto allungato e il cembalo, antenato del pianoforte.

E poi i meravigliosi giochi d'acqua del giardino della villa di Castello, sede peraltro dell'Accademia della Crusca. Qui, per l'occasione, sono stati rimesse funzione le fontane della Grotta degli Animali.