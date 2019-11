Allagamenti e frane, famiglie restano isolate

La pioggia caduta nelle ultime ore ha ingrossato torrenti e fiumi. Una frana in Garfagnana minaccia due case. Allagamenti in varie zone della Toscana

FIRENZE — Frane in Garfagnana e servizio di piena attivato sul Serchio a valle di Borgo a Mozzano, sempre in provincia di Lucca. Sono le maggiori criticità segnalate dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale dopo la piogge che stamani si sono abbattute sulla Toscana e che la stanno attraversando, da nord ovest verso l'interno.

Le frane segnalate riguardano il territorio di Vagli di Sotto, nel versante fra le abitazioni e la diga, e la località Sommo Colonia nel comune di Barga, dove è stata chiusa la strada e sono rimaste isolate un ventina di persone. Sempre in provincia di Lucca, in località Baveglio, la strada provinciale 55 è stata chiusa per la caduta di alcune piante, mentre la provinciale 56, già interessata da modeste frane, è stata riaperta ad entrambi i sensi di marcia.

Il fiume Serchio allo scarico di sbarramento di Borgo a Mozzano segnava stamani una portata di 450 metri cubi al secondo e per questo il Genio civile ha attivato il servizio di piena sulla opere di seconda categoria.

I maggiori cumulati e temporali erano attesi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto e venti di Libeccio sull'Appennino e sull'arcipelago, con mari tra molto mossi e agitati. Domani si prevedono fenomeni più sparsi e in attenuazione.

Dalla sala operativa della protezione civile segnalano anche diffusi allagamenti sulle strade di Sesto Fiorentino e Calenzano oltre che in Valdinievole e sulla montagna pistoiese.

A causa dell'intensa pioggia delle ultime ore che ha colpito l'area di Pomarance - circa 40 mm a tra le 12 e le 14 -, si segnalano allagamenti e disagi .

Le squadre di protezione civile della Pubblica Assistenza dell'Alta Val di Cecina si sono attivate con due mezzi fuoristrada con pompe idrovore per svuotare dall'acqua scantinati e strade. I volontari sono intervenuti all'Itis Niccolini, per l'allagamento del locale caldaia e della palestra.

Altri interventi sono stati richiesti da Montecerboli e da Castelnuovo Val di Cecina, per lo svuotamento di cantine e scantinati e per strade invase da fango e detriti. Altri volontari sono stati attivati per posizionare sacchi di sabbia dove necessario valle.