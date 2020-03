Marzo inizia con pioggia e neve

Sfida alla paura: Pelizzari in apnea nella piscina più profonda del mondo

Le previsioni meteo per i primi giorni del terzo mese dell'anno indicano temperature in calo e cielo grigio. Fiocchi sull'Appennino

FIRENZE — Le previsioni meteo per questa domenica e per i primi giorni della prossima settimana indicano pioggia in tutta la Regione.

Giornate grigie almeno fino a martedì con possibili piogge e temporali notturni.

Per quanto riguarda la neve è prevista ma solo sull'Appennino al confine con l'Emilia Romagna e a quote superiori ai mille metri.

Le temperature sono in calo. Da mercoledì il cielo completamente grigio dovrebbe lasciare il passo a un po' di sole.