Nuove imprese dimezzate dal Covid in Toscana

Tra marzo e maggio le iscrizioni di nuove imprese alle Camere di Commercio sono crollate del 47 per cento. Allarme di Unioncamere

FIRENZE — I mesi di “lockdown” hanno inferto un colpo durissimo al tasso di natalità di nuove imprese in Toscana, crollato secondo Unioncamere del 47 per cento, al pari di quanto avvenuto in Emilia Romagna. L’allarme è stato lanciato da Unioncamere che, nel corso della sua assemblea annuale, ha calcolato un ammanco di nuove imprese in Italia pari a 44.000 unità. Un’ecatombe che si somma a quella delle imprese che, per c9lpa dell’emergenza Covid, sono state costrette a fermare la produzione e in taluni casi a chiudere proprio i battenti.

Numeri simili a quelli della Toscana si registrano anche in Lombardia e nelle Marche. In Lazio e in Friuli Venezia Giulia, secondo Unioncamere, il tasso di natalità delle nuove imprese è crollato del 45 per cento.

Per questo le Camere di Commercio hanno lanciato una proposta in dieci punti al Governo, rappresentato dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Si tratta - ha spiegato Il presidente di Unioncamere Carlo Sangalli - di agire su digitalizzazione e tecnologie 4.0, infrastrutture, semplificazione, giustizia civile e mediazione, internazionalizzazione, turismo, nuove imprese e giovani, sostenibilità, formazione, dotazione finanziaria e irrobustimento organizzativo delle imprese. Agire su questi punti è la vera priorità del Paese".