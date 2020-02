Coronavirus, salgono a 14 i casi in Lombardia

Altri otto casi accertati, due positivi ai primi test in Veneto. Nuova ordinanza del ministero, la Toscana adegua il proprio sistema di sorveglianza

FIRENZE — Sono saliti a quattordici i casi positivi al coronavirus in Lombardia, con i nuovi otto segnalati nella conferenza stampa del ministro Roberto Speranza in aggiunta ai sei accertati in giornata. Altri due casi, da verificare, sono risultati positivi ai primi test in Veneto. Il primo a manifestare i sintomi è stato un uomo di 38 anni residente nel lodigiano che ha detto di aver cenato a fine gennaio con un collega da poco tornato dalla Cina.

Intanto, alla luce delle nuove disposizioni del ministro della salute Roberto Speranza per il contenimento del contagio del virus, la Regione Toscana ha fatto sapere di essere al lavoro per adeguare il sistema di sorveglianza attivato nei giorni scorsi: la relativa ordinanza sará diffusa nell'arco delle prossime ore.

Sempre per quanto riguarda la Regione Toscana, in queste ore circolano sui social network foto di post totalmente falsi attribuiti al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

"La Regione diffida chiunque dal veicolare queste false immagini e questi falsi testi che saranno segnalati alla Polizia postale - si legge in una nota dell'ente - Si ribadisce che tutte le informazioni su Covid-19 sono e saranno reperibili sul sito del Ministero della Salute e su quello della Regione Toscana".