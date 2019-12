Firenze e Prato le più a misura di bambino

Due toscane nella top ten delle città più adatte ai piccoli. La classifica stilata in base alla densità di parchi divertimento, asili nido e gelaterie

FIRENZE — La vivibilità delle città si misura anche sulla base di quanto esse siano a misura di bambino e sulla base di questo criterio, la classifica stilata dal motore di ricerca Holidu piazza due toscane nella sua top ten: al quarto posto, infatti, spunta Firenze mentre al decimo arriva Prato.

Il capoluogo in Toscano si accoda a Venezia, prima in classifica, Rimini e Siracusa, totalizzando un punteggio di 6,1 su 10. Il punteggio scaturisce da più voci: divertimento, asili nido, gelaterie, numero di bambini e appartamenti adatti a famiglie con bambini, l'indice dove Firenze conquista il punteggio più alto. Buona prestazione, insomma, se si considera la presenza di servizi e attrazioni per chi viaggia con i più piccoli.

Prato, ultima nella classifica ma pur sempre nella top ten nazionale, totalizza un punteggio di 4,7 su 10. Si tratta della seconda città toscana per numero di abitanti e presenta il 34 per cento di appartamenti a misura di bambino.

Le altre città in classifica sono Pescara, al quinto posto, Bergamo, al sesto posto, Vicenza al settimo posto, Roma, all'ottavo e Bologna al nono.

La classifica, spiega il motore di ricerca, è stata realizzata estraendo i dati relativi alla densità di parchi divertimento, zoo, acquari, gelaterie e asili nido da Google, uniti alla densità di bambini e ragazzi per città sulla base dei dati Istat. A questi dati si aggiungono quelli degli appartamenti adatti alle famiglie con i più piccoli al seguito.