Domani riaprono molti negozi, chi resterà chiuso

L'ultimo decreto del governo permette di poter far acquisti di molti generi. Non viene però regolamentata la modalità di come fare la spesa.

FIRENZE — Saracinesche ancora abbassate per ristoranti, bar, pasticcerie, palestre, concessionari auto e moto, negozi di abbigliamento e calzature, parrucchieri ed estetiste ed altro. Salvo deroghe richieste che a quanto pare sono già decine di migliaia in tutta la Toscana:

Da domani invece, oltre ad una serie di attività produttive (circa 100 codici Ateco), studi professionali (avvocati, commercialisti ecc..) e gran parte del commercio al dettaglio potrà riprendere l'attività anche con ampliamento degli orari di apertura. Dovranno rispettare varie regole, in primo luogo l’utilizzo delle mascherine e dei guanti usa e getta ma saranno aperti al pubblico.

Supermercati e grandi negozi dovranno far osservare la distanza di un metro tra le persone, la sosta all’interno dei locali più tempo del necessario e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato.

I locali fino a 40 metri quadrati potranno far entrare una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; quelli di dimensioni superiori ai 40 metri quadrati dovranno regolamentare gli accessi in funzione degli spazi disponibili, e se possibile indicare percorsi di entrata e di uscita.

Da domani quindi con l'aggiunta di molte categorie di commercio al dettaglio a quelle che erano già aperte - ad esempio supermercati, alimentari, edicole tabaccai, negozi di articoli igienico-sanitari, ferramenta, profumerie, ecc...di fatto si entra nella fase 2

Modalità precise di regolamentazione degli accessi nelle attività commerciali però non ce ne sono, spetta all'esercente garantire il distanziamento sociale ed rispetto delle regole.

Per evitare ulteriori contagi dovremo quindi confidare esclusivamente nel senso di responsabilità di consumatori e commercianti e nell'essere disciplinati.

L'introduzione di regole come ad esempio il "fare spesa a cognomi alterni" come abbiamo scritto la settimana scorsa potrebbe pertanto contribuire a sconfiggere la pandemia così come si dice d'accordo la maggioranza dei lettori di QUInews ToscanaMedia che hanno risposto al nostro sondaggio online.

Questo l'elenco delle attività che troveremo aperte da domani (oltre 30 codici Ateco)

Commercio al dettaglio

Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, prodotti surgelati, esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, carburante per autotrazione in esercizi specializzati, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, articoli per l'illuminazione, giornali, riviste e periodici, Farmacie, esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, piccoli animali domestici, materiale per ottica e fotografia, combustibile per uso domestico e per riscaldamento, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri al dettaglio e di vestiti per bambini e neonati

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri.