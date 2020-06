Ferie e Covid, Toscana la più agognata con riserva

Insieme a Puglia e Sicilia è la meta più gettonata dagli italiani, toscani compresi. Ma occhio ai numeri: in ferie ci va il 13 in meno rispetto 2019

FIRENZE — La Toscana ci spera nell’estate 2020, un’estate difficile, nata male, con un maggio disastrato e un giugno che decolla a stento a causa dell’emergenza Covid: prima le chiusure forzate, poi la Fase 2 e infine la cosiddetta Fase 3 con il progressivo ritorno alla normalità che, di fatto, significa convivenza con il virus che continua, seppur a ritmo più lento, a contagiare (vedi articoli collegati).

Nonostante tutto, secondo il bollettino di Enit, l’agenzia nazionale del turismo, la Toscana tiene botta e, dopo Puglia e Sicilia, stacca nettamente le altre regioni italiane nelle preferenze di chi non rinuncerà alle ferie, fosse anche un week end mordi e fuggi.

Guardando alle percentuali, del 47 per cento di italiani che partiranno per le vacanze, l’83 per cento resterà in Italia, solo il 6,9 per cento andrà all’estero e il 3 per cento andrà in entrambi i posti. Case in affitto e seconde case preferite rispetto agli alberghi rispettivamente con queste preferenze: 16,1 per cento e 10,4 per cento andrà in appartamenti in affitto e a casa di amici o parenti, il 9,8 per cento nella propria casa vacanza (in totale, quindi il 36,3 per cento sceglierà case private), il 16,5 per cento starà in albergo.

In ogni caso, spiega in un proprio rapporto Coldiretti, la stangata del Covid sull’estate e sulle vacanze è evidente: quest’anno hanno intenzione di andare in vacanza 34 milioni di italiani, cioè il 13 per cento in meno rispetto al 2019. Un vero tracollo.