La Toscana al top per le vacanze di Pasqua

Con la Liguria è la regione che registra il più alto tasso di occupazione delle camere prenotate. Strategica la vicinanza dei ponti di primavera

FIRENZE — Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio ravvicinati hanno dato lo sprint al turismo primaverile con circa 13 milioni e mezzo di vacanzieri in movimento, in aumento del 2,1 per cento rispetto al 2018. E la Toscana, come sempre, fa la parte del leone con un tasso di occupazione delle camere dell'84 per cento secondo solo a quello della Liguria che segna l'89 per cento. Insegue il Trentino Alto Adige con l'83 per cento.

I dati sono quelli del monitoraggio condotto da CST per Assoturismo Confesercenti sull'offerta ricettiva nazionale disponibile online condotta sui portali delle principali agenzie online che operano in Italia.

Se, anziché alle regioni, si guarda alle singole città, a vincere sono Napoli, Trieste e Matera. Bene le città d'arte ma è un ottimo esordio di stagione anche per le località di mare e sui laghi.