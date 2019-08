Un caso sospetto di febbre del Nilo

Accertamenti in corso dell'Asl Toscana Centro per a un caso sospetto di West Nile. Si attende la conferma dall'Istituto superiore della sanità

FIRENZE — Sospetto caso di Febbre del Nilo a Firenze, segnalato dall'Asl Toscana Centro ma non ancora confermato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Il paziente presenterebbe sintomi compatibili con questa patologia.

Il virus viene trasmesso dalla puntura delle zanzare comuni e causa sintomi lievi che possono passare inosservati. Ma in persone anziane o in soggetti a rischio può provocare meningite e encefalite. La malattia è più frequente in estate e autunno, quando le zanzare sono più attive.