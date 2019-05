Elezioni Europee, trionfano Bonafé e Ceccardi

La segretaria del Pd toscano Simona Bonafè è campionessa di preferenze nel collegio del Centro Italia, Susanna Ceccardi è prima dopo Matteo Salvini

FIRENZE — In Toscana il Pd è il primo partito, supera la Lega ed elegge Simona Bonafè campionessa di voti personali. Dalle urne delle elezioni Europee in Toscana escono due candidate campionesse di preferenze, Susanna Ceccardi per la Lega e Simona Bonafè per il Partito Democratico.

Matteo Salvini, con la Lega al secondo posto in Toscana, prende 390mila preferenze. La sindaca di Cascina vola sull'onda del risultato incassato dalla Lega e riceve oltre 40mila preferenze. "Per sapere se sono stata eletta però bisogna aspettare i dati definitivi sul Lazio" ha scritto su Facebook Susanna Ceccardi.

Simona Bonafé, segretaria PD e capolista, stacca Nicola Danti, dei 124 mila voti al Pd nella circoscrizione, Bonafé ne incassa la metà in preferenze toscane.

Più problematico l'accesso al Parlamento Europeo per l'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin che raggiunge i 10mila voti.