Coronavirus, Unifi esenta dall'obbligo frequenza

FIRENZE — Esentati dall'obbligo di frequenza, dove esiste, tutti gli studenti che si trovino nelle situazioni indicate dalle ordinanze del Ministero della Sanità e della Regione Toscana per il coronavirus. Niente obbligo di lezioni quindi per chi è rientrato dalla Cina o per chi è rientrato o ha avuto contatti con i 10 comuni in quarantena tra Lombardia e Veneto.

A renderlo noto l'Ateneo fiorentino sottolineando che "i docenti dell'ateneo metteranno in atto ogni modalità necessaria per il recupero delle lezioni o di eventuali sessioni di esame".

Le informazioni, spiega una nota, sono pubblicate su una pagina web, anche in inglese e in cinese.

L'Università fiorentina ha inoltre costituito un tavolo tecnico con esperti, infettivologi e responsabili dei servizi di protezione e sicurezza, come

riferimento per le misure da attuare in Ateneo.