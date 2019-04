Quindicenne falciato da un furgone

E' in gravi condizioni un ragazzo di quindici anni investito mentre attraversava la strada. Trasferito in codice rosso all'ospedale

FIRENZE — E' ricoverato in gravi condizioni ma non sembra essere, per il momento, in pericolo di vita il ragazzino cinese di quindici anni che stamattina è stato travolto da un furgone in via Pistoiese, all'altezza dell'incrocio con via Friuli.

Dalla ricostruzione dei fatti, il furgone guidato da un uomo di 47 anni lo avrebbe investito mentre stava attraversando la strada. Dai controlli eseguiti dalla polizia municipale dopo l'incidente, i documenti del conducente sono risultati in regola.

Il ragazzino ora si trova ricoverato a Careggi.