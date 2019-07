Matteo Renzi condannato per danno erariale

​La Corte dei Conti della Toscana ha condannato l'ex premier per alcune nomine che risalgono agli anni di presidenza della Provincia di Firenze

FIRENZE — Matteo Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti della Toscana per un danno erariale di 15 mila euro causato dalla nomina, risalente al 2005, di un collegio di quattro dirigenti al posto di una sola figura professionale. All'epoca l'ex premier era presidente della Provincia di Firenze. La Corte ha condannato anche i quattro direttori generali e l'assessore al bilancio dell'epoca.

I legali di Renzi hanno già predisposto il ricorso in appello e si dicono sereni sull'esito della valutazione perché "la condanna è avvenuta senza nessuna richiesta di condanna da parte della procura", hanno poi richiamato l'attenzione su altre occasioni in cui ad una condanna di primo grado sono seguite le assoluzioni.

Il collegio difensivo ha ricordato che su Renzi pende, sempre in Corte dei Conti, un presunto danno erariale per altre nomine, in quel caso si tratta di due collaboratori che hanno affiancato Matteo Renzi quando era sindaco di Firenze.