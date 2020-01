Violenza sessuale in Abruzzo, preso in Toscana

Un controllo dei carabinieri su strada ha incastrato un ventiduenne su cui gravava un ordine di carcerazione per l'aggressione a una ragazza a Teramo

FIRENZE — Un posto di blocco dei carabinieri in via Pellas a Firenze ha incastrato un ventiduenne di origine pakistana su cui gravava un ordine di carcerazione per violenza sessuale emesso dal tribunale del riesame de L'Aquila nel dicembre scorso. Ai militari è bastato un controllo in banca dati per capire la situazione. Poco dopo il ragazzo era nel carcere di Sollicciano.

A quanto pare la vicenda risale al giugno 2019 quando una ragazza si è rivolta alle forze dell'ordine presentando una denuncia e riferendo di essere stata aggredita da due uomini mentre rincasava. Uno sarebbe rimasto fuori dall'ascensore a fare da palo, mentre l'altro l'avrebbe spinta all'interno iniziando a palpeggiarla. Il peggio, sempre stando al racconto della giovane, si è evitato per l'intervento di un vicino di casa. Uno dei due aggressori è stato preso sul momento, l'altro è stato rintracciato nella propria abitazione.