Lavori sulla A1, occhio alle chiusure

Martedì 12 marzo sono in programma interventi anche in alcuni tratti toscani dell'autostrada. Guarda dove e in quali orari

TOSCANA — Autostrade per l'Italia ha programmato una serie di lavori anche in tratti della A1 che attraversano la Toscana. Vediamo quali:

- A1 Milano-Napoli Panoramica, per lavori di pavimentazione, dalle 8 alle 20 di martedì 12 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località "La Quercia" e "Località Aglio", sulla carreggiata in direzione Firenze. Saranno contestualmente chiuse le stazioni autostradali di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Dalle 7 alle 20 sarà chiusa anche l'area di servizio 'Roncobilaccio ovest', situata all'interno del suddetto tratto.

Chi è diretto verso Firenze, potrà percorrere la A1 Direttissima. In alternativa alla stazione di Rioveggio, chi viaggia verso Firenze, potrà utilizzare la stazione autostradale di Sasso Marconi. In alternativa alla stazione di Pian del Voglio invece si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

- Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per lavori in orario notturno, dalle 22 di martedì 12 marzo alle 2 di mercoledì 13 marzo sarà chiusa l'uscita della stazione di Firenze Impruneta, per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Firenze sud.