Boschi in fiamme in Alta Versilia e Garfagnana

Cinque roghi attivi nel nord della Toscana. Bruciati venti ettari di vegetazione a Sillano Giuncugnano e 140 ettari a Stazzema

TOSCANA — Cinque roghi attivi nel nord della Toscana e ancora tanto lavoro per il servizio regionale antincendi boschivi. Attualmente i roghi più importanti stanno interessando la località Soraggio, nel Comune di Sillano Giuncugnano, in alta Garfagnana e la località Scassi, nel Comune di Vicopisano. Nel primo caso le fiamme hanno per ora bruciato 20 ettari di bosco e stanno impegnando 2 elicotteri regionali e 3 Canadair. A terra, sebbene la zona sia molto impervia, ci sono circa una ventina di persone (enti competenti e volontariato).

Nel secondo caso, a Vicopisano, si tratta di un incendio appena partito e per il quale è già stato richiesto l'intervento di un Canadair.

L'incendio che già da sabato scorso sta interessando nel Comune di Stazzema, le località di Acri e Serra dell' Aietta è ancora attivo. La superficie percorsa dalle fiamme è salita a circa 140 ettari: 120 di prato-pascolo e 20 di bosco. Anche un altro rogo, avviato ieri, è ancora attivo, in località località Selverella, nel Comune di Castelnuovo Garfagnana, dove la superficie di bosco d'alto fusto percorsa dalle fiamme è salita a circa 30 ettari.

Un altro incendio è divampato stamattina in località Penna di Lucchio, nel Comune di Bagni di Lucca: finora sono circa 4 gli ettari di bosco bruciati. In bonifica invece l'incendio che ha interessato la località Prati di Logarghena, nel Comune di Filattiera, dove è bruciato circa un ettaro di bosco di alto fusto.La Sala operativa unificata permanente ricorda che, come previsto dal regolamento forestale, in caso di vento è assolutamente vietato l'abbruciamento di residui forestali.