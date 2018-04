Aprile con temperature da record

Nel capoluogo maremmano venerdì la temperatura era di 29,4 gradi, record anche a Pisa. Gente al mare nel weekend, qualcuno ha fatto il primo bagno

GROSSETO — Aprile dolce dormire, magari sulla spiaggia, sdraiati sull'asciugamano. Sì perché questo aprile 2018 sta facendo segnare temperature molto alte rispetto alla media.

Pensare che solo 50 giorni fa la Toscana era stata investita da una giornata di neve e adesso invece le persone sono già in costume sulla spiaggia e qualcuno ha pure fatto il primo bagno della stagione.

Dal centro Epson meteo si apprende che in questi giorni si sono registrate temperature record in cinque città italiane: al primo posto Grosseto dove venerdì è stata segnata la temperatura di 29,4. Per avere valori simili (un grado meno) bisogna tornare all'aprile 2007.

A Pisa in due giorni battuti due record: il 20 aprile (26,2 gradi) èstato superato il record di 26 relativo al 2007. Il giorno dopo, sabato, nuovo record con 27 gradi.

Caldo anche a Trieste (29 gradi), Genova (28,8) e Venezia (26,6).