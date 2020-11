Salta la piattaforma web, controlla anche il sistema dei tamponi Covid

Ritardi e disagi. Il guasto ha riguardato le linee dati della Regione Toscana. Rallentamenti anche per altri servizi delle Asl.

FIRENZE — A causa di un guasto tecnico, la piattaforma informatica della Regione Toscana TIX oggi si è bloccata, le linee dati regionali sono saltate e alcuni servizi ai cittadini, fra cui il sistema di prenotazione, effettuazione e lettura dei tamponi per le diagnosi del Covid-19, il Cup 2.0 e il Sistema informativo della prevenzione delle Asl hanno subito forti rallentamenti o non hanno operato affatto.

Per quanto riguarda i tamponi Covid, si tratta di un problema notevole considerando che, quotidianamente, le Asl toscane ne processano da 12mila a 17mila al giorno, trasmettendone poi i risultati all'Istituto superiore di sanità per il monitoraggio dell'andamento dell'epidemia, particolarmente cruciale questa settimana in vista dell'emanazione, entro mercoledì, di un nuovo decreto con ulteriori restrizioni.

"L'amministrazione regionale, scusandosi per i disagi, ha messo in campo tutto il personale tecnico e le soluzioni tecnologiche a disposizioni - si legge in una nota della Regione - Gli operatori saranno al lavoro per tutta la notte per risolvere il problema".