Il 4 Maggio torna al lavoro il 63% dei toscani bloccati dal Covid

Con l'inizio della fase 2 tornano in attività più di 400mila toscani e gli ultracinquentenni saranno più numerosi dei giovani

FIRENZE — Lunedì prossimo inizia la fase 2 dell'emergenza coronavirus con la riapertura delle industrie manifatturiere e di alcune delle quelle attività chiuse per decreto dal governo dal 23 Marzo scorso.

La ripartenza si tradurrà in Toscana con più di 400mila lavoratori che riprenderanno ogni mattina ad uscire di casa per andare al lavoro, il 63,2 per cento del totale, una percentuale di poco superiore a quella nazionale (62,2%). Ad affermarlo è una ricerca della Fondazione Studi Consulenti del lavoro.

Qui sotto vedete la tabella con le percentuali di persone che tornano al lavoro regione per regione. La Toscana è al settimo posto dopo Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Marche, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, tutte regioni del Nord o del centro, alcune delle quali fra le più colpite dall'epidemia. Tornano invece al lavoro meno della metà delle persone bloccate dal Covid in Val d'Aosta, Lazio, Sicilia, Calabria e Sardegna.

Non solo. In base allo studio della Fondazione, la ripresa riguarderà molti più uomini che donne, perchè a riaprire per prime saranno aziende che danno occupazione soprattutto agli uomini, come il comparto manifatturiero e quello delle costruzioni. E saranno più numerosi i lavoratori con più di 50 anni rispetto ai giovani, così come potranno riprendere l'attività un maggior numero di lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi.

Per finire, solo il 36,5 per cento dei lavoratori chiamati a riprendere l'attività potranno farlo da casa, in smart working; il 63,4%, per le caratteristiche delle loro funzioni e delle loro aziende, dovranno andare in sede.

Nella grafica qui sotto la percentuale di lavoratori in ripartenza rispetto al totale dei sospesi nelle varie province italiane. Quelle con la percentuale più alta sono quelle colorate in marrone scuro. In Toscana, le province di Prato e di Arezzo.