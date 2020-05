Covid in Toscana, lunga frenata, 3 nuovi contagi

I nuovi casi sono stati rilevati a fronte di 4.055 tamponi. Ci sono anche sei nuovi decessi per un totale di 1021 vittime

FIRENZE —

Continua la lunga frenata del Covid in Toscana ma ancora il sospirato giorno con zero nuovi contagi non è arrivato.

Nelle ultime 24 ore la Regione segnala 3 nuovi casi positivi, uno a Firenze, uno a Grosseto e uno a Livorno, su 4.055 tamponi analizzati. Il totale dei contagi sale quindi a 10.070, lo 0,03% in più rispetto a ieri.

I nuovi guariti sono 111, quindi crescono del 1,5% e raggiungono quota 7.527. Rappresentano il 74,7% dei casi totali).

Si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne, con un’età media di quasi 80 anni. Il totale sale a 1.021.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 3.452 i casi complessivi a oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 562 a Prato, 673 a Pistoia,

- 1.044 a Massa, 1.360 a Lucca, 888 a Pisa, 553 a Livorno (1 in più),

- 676 ad Arezzo, 438 a Siena, 424 a Grosseto (1 in più). Solo 1 in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1 nella Nord Ovest, 1 nella Sud est.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi.

Gli attualmente positivi sono 1.522, -7% rispetto a ieri. Di questi, 1.343 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi (-104 rispetto a ieri. Sono 7.270 (- 289) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Si riducono nuovamente le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 179, 10 in meno di ieri (meno 5,3%) di cui 34 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 8,1%).

È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 12 marzo 2020 per i ricoveri totali.

Questa la distribuzione nelle provinbce dei 1.021 deceduti dall’inizio dell’epidemia 373 a Firenze, 46 a Prato, 79 a Pistoia, 142 a Massa Carrara, 135 a Lucca, 85 a Pisa, 58 a Livorno, 45 ad Arezzo, 29 a Siena, 21 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 27,4 x100.000 residenti contro il 54,5 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (72,9 x100.000), Firenze (36,9 x100.000) e Lucca (34,8 x100.000), il più basso a Grosseto (9,5 x100.000).