Genitori falsificano i certificati vaccinali

Due genitori sono stati denunciati per aver falsificato i certificati di vaccinazione di entrambi i figli che frequentano una scuola elementare

LIVORNO — Scaduto il termine delle autocertificazioni per poter entrare nelle scuole senza aver adempito alla vaccinazione dei bambini, i genitori di due bambini hanno falsificato i certificati vaccinali dei figli. A scoprire la truffa i Carabinieri del Nas di Livorno, incrociando i dati con l'Asl durante i controlli sugli adempimenti vaccinali dei minori che frequentano le scuole.

I genitori degli alunni sono state deferite alla Procura della Repubblica di Livorno poiché ritenute responsabili di falso in atto pubblico.

Dovrebbero essere "pochi" in Toscana i bambini delle materne che rischiano di rimanere fuori dalle classi perché non in regola con le vaccinazioni. Il termine dell'autocertificazione scatta quindi da oggi martedì 12 la norma che vieta ai piccoli non vaccinati di entrare in classe. In Toscana è stata superata la soglia del 95% per le vaccinazioni pediatriche, che l'Oms, indica come necessaria perché sia raggiunto l'effetto gregge.