Vigilesse insultate dalla gente assembrata al bar

Tensione e insulti sessisti fuori da un locale dopo l'intervento di quattro agenti che hanno chiesto alle troppe persone ai tavoli di distanziarsi

LUCCA — Quattro vigilesse sono state insultate, pare con offese sessiste, fuori da un locale di via Vittorio Veneto. A rendere noto il fatto è il Comune di Lucca che in una nota spiega che le agenti sono intervenute dopo la segnalazione di persone assembrate ai tavoli senza cura, quindi, delle direttive in materia di distanziamento per scongiurare il contagio da Covid.

Da quanto emerso, le agenti hanno trovato dodici persone insieme attorno un tavolo e altri gruppi di sei persone ad altri tavoli. Nononstante le vigilesse abbiano invitato tutti a mantenere le distanze interpersonali, il clima si è scaldato ed è stato necessario l'invio di un'altra pattuglia con l'ispettrice di turno.

All'arrivo delle nuove agenti, si sono aggiunte altre persone e sono volati insulti sessisti. Poi, sempre secondo quanto riportato, una delle vigilesse è stata colpita in modo lieve ma non tanto da impedire che il suo cappello volasse via.

Alla fine è stato necessario l'intervento della polizia e solo dopo la chiusura del locale, alle 18, la situazione è tornata alla calma. In corso gli accertamenti per capire la posizione di ciascuno dei responsabili della vicenda.