In prima linea, gli operatori sanitari Covid-VIDEO

Gli operatori sanitari del Setting D e E Covid dell'ospedale San Luca di Lucca si raccontano in un video nei giorni dell'emergenza coronavirus

LUCCA — I lunghi camici, le mascherine protettive, le tute e il sorriso che si intravede leggendo gli occhi. Sono gli operatori sanitari dell'area Covid dell'ospedale di Lucca che si raccontano attraverso un video con le immagini dei giorni difficili dell'emergenza coronavirus.

Un viaggio all'interno del reparto, nelle sale, nei corridoi in cui si incontrano medici e infermieri e anche in quella in cui si vestono prima di entrare nelle aree a maggior rischio di contagio.

Il video, realizzato dagli operatori del Setting D e E Covid dell'ospedale San Luca di Lucca, è stato postato sulla pagina Facebook dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Qui sotto il video degli operatori del San Luca