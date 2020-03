Covid-19, controlli serrati sulle seconde case

Il Comune di Pontremoli annuncia dopo il nuova ordinanza della Regione controlli mirati sui proprietari di seconde case non residenti

PONTREMOLI — Con la nuova ordinanza del Presidente Regione Toscana, chi è venuto in Toscana per vacanza negli ultimi 14 giorni e ha soggiornato in zone rosse deve fare rientro al proprio domicilio. Pertanto il Comune di Pontremoli avvisa i proprietari, non residenti, proprietari di seconde case nel territorio comunale, che devono far rientro nel luogo di residenza.

Il Comune informa che chi viola tale obbligo commette reato e che sta intensificando i controlli di polizia.