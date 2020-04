Grave lutto per la sanità della Toscana sud est

E' morta improvvisamente una dirigente molto nota del dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria Toscana sud est, impegnata anche in politica

SIENA — E' morta per un improvviso malore la dottoressa Alessandra Bagnoli, 62 anni, coordinatrice e responsabile della rete aziendale delle vaccinazioni per l’area senese del dipartimento di prevenzione dell'AUsl Toscana sud est, nonché capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale.

"E' una notizia che ha sconvolto l’intera Azienda" si legge in una nota dell'Ausl che ha voluto ricordarla con parole di grande stima e affetto.

"Grande esperta di sanità pubblica, una vita trascorsa direttamente sul territorio, riconosciuta da tutti per la sua professionalità e per le sue qualità umane, Alessandra Bagnoli è stata una delle colonne portanti dell’Azienda - prosegue la nota - Fondamentale è stato il suo apporto continuo ed instancabile nella gestione del coronavirus, per cui ha rappresentato per il Dipartimento di Prevenzione la AUSL nella task force regionale e ha coordinato il grande lavoro di questi mesi relativo alla sorveglianza delle persone nella zona di Siena".

“Lascia un vuoto incolmabile dal punto di vista umano e professionale - dichiara Simonetta Sancasciani, direttore del presidio ospedaliero di Campostaggia che ha condiviso insieme con Alessandra Bagnoli l’intera carriera - È una grande perdita per la famiglia, per Siena e per tutta la nostra Asl. Instancabile professionista, era da pochi anni un’innamoratissima nonna. Aveva una grande empatia, una naturale capacità di percepire le difficoltà degli altri, sia umane che professionali, prim’ancora che venissero espresse. Ed era sempre pronta a dare una mano per risolverle. Sapeva fare, e stare, dentro il gruppo”.

Il direttore generale Antonio D'Urso, il direttore sanitario Simona Dei, il direttore amministrativo Francesco Ghelardi, il direttore dei servizi sociali Lia Simonetti, il direttore del dipartimento della Prevenzione Maurizio Spagnesi, a nome di tutto il personale dell'AUSL Toscana sud est, si abbracciano silenziosamente intorno alla famiglia della dottoressa Alessandra Bagnoli e ne ricordano l'umanità, l'impegno, la disponibilità e la competenza.