Il maltempo insiste, mercoledì di nubifragi

Prolungata fino alla mezzanotte del 23 Settembre l'allerta di codice giallo emanata dalla Protezione civile regionale su buona parte della Toscana

TOSCANA — La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 23 Settembre, l'allerta di codice giallo emanata ieri.

"Un'area depressionaria in quota favorisce l'arrivo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e sull'Italia - si legge in una nota della Regione - Per oggi è previsto un progressivo peggioramento, con tempo instabile, possibili piogge anche di forte intensità e temporali sparsi sulle zone interne, soprattutto centro-meridionali".

Per domani, mercoledì 23, è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulle zone di nord ovest della Toscana, con piogge e temporali che si estenderanno alle altre zone settentrionali e potranno essere localmente molto forti. Il maltempo si estenderà poi al resto della regione, con l'eccezione dell'arcipelago e della costa meridionale, con possibilità di temporali a carattere più sparso già a partire dalla mattina e per gran parte del pomeriggio.

A piogge e temporali potranno accompagnarsi vento e grandinate.