Manciano sfida il ministro e apre il confine

Accordo fra i prefetti di Grosseto e Viterbo: i cittadini del Comune maremmano possono andare a Canino, Montalto e Ischia di Castro. E viceversa

MANCIANO — Un'ordinanza emanata dalla Regione Toscana il 18 Maggio autorizza i cittadini dei Comuni di confine a spostarsi liberamente nei Comuni limitrofi situati in altre Regioni previa comunicazione congiunta dei sindaci ai prefetti interessati. Pochi giorni dopo però il ministro della salute Speranza aveva stoppato il provvedimento - peraltro adottato anche da altri governatori - ricordando che fino al 2 Giugno gli spostamenti fra regioni diverse è consentito solo per motivi di salute, di lavoro o di necessità. L'ordinanza però non è stata revocata. E così oggi i prefetti di Viterbo e di Grosseto hanno firmato un accordo congiunto che consente ai cittadini del Comune di Manciano di oltrepassare il confine con il Lazio per andare nei Comuni confinanti di Canino, Montalto di Castro e Ischia di Castro. Con buona pace del ministro Speranza.

"La decisione della riapertura - ha spiegato lamministrazione comunale di Manciano - è in funzione dell'integrazione sociale, economica, territoriale fra Montaldo, Ischia di Castro e Manciano e delle necessità di evitare soluzioni di continuità che potrebbero comportare alterazioni del tessuto socio-economico e turistico dei territori".