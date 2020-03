Nuova stretta, tutta l'Italia in zona rossa

Il premier Conte ha annunciato un decreto che estende a tutta la penisola i provvedimenti varati per la Lombardia: "Tutta l'Italia zona protetta"

ROMA — Il Consiglio dei ministri ha deciso di adottare provvedimenti ancora più stringenti e ferrei per contenere la diffusione dell'epidemia del coronavirus Covid-2019. A partire da domani, 10 Marzo, non ci saranno più zone rosse ma tutta l'Italia diventerà zona protetta e su tutto il territorio nazionale saranno valide le stesse regole emanate ieri per la Lombardia e 14 province del nord e del centro della penisola.

Dovranno essere evitati su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, con l'unica eccezione di quelli motivati per comprovate ragioni di lavoro, per casi di necessità, per motivi di salute.

La chiusura delle scuole sarà prorogata in tutte le regioni, Toscana compresa, fino al 3 Aprile.

Il premier Conte ha annunciato anche il divieto di assembramento all'aperto dei locali aperti al pubblico e lo stop a tutte le manifestazioni sportive, campionato di calcio compreso. Chiusi anche gli impianti sportivi.

"La salute pubblica è messa a repentaglio - ha detto Conte - Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Ma abbiamo una crescita importante delle persone ricoverate in terapia intensiva e dei decessi. Con la nuova ordinanza che sto per firmare tutta l'Italia diventerà zona protetta".

Il nuovo decreto andrà in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale stanotte ed entrerà in vigore, come già scritto, domani 10 Marzo 2020.