Coppia toscana si perde sui monti d'Abruzzo

Due giovani hanno imboccato il sentiero sbagliato ritrovandosi al buio e al freddo in una zona impervia sul Monte Morrone

PESCARA — Paura per due escursionisti toscani, due fidanzati di 28 e 32 anni, che si sono persi sul Sentiero dello Spirito sul Monte Morrone. Erano diretti a Rocca Caramanico quando hanno imboccato il sentiero sbagliato che li ha fatti finire a 1.900 metri di quota.

Da lì, spaventati e colti dal buio, hanno chiamato il Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo inviando la loro posizione con il cellulare. In breve tempo sono stati localizzati ma raggiungerli non è stato facile: i soccorritori hanno dovuto prima percorrere un lungo tratto fuoristrada e poi un altro tratto a piedi per l'impossibilità di usare la jeep.

Una volta recuperati, sono stati portati dal Soccorso Alpino all'alloggio di Rocca Caramanico.