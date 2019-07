Uomo travolto e ucciso dal treno in corsa

E' successo alla stazione di Navacchio, si indaga sulla dinamica. Sul posto la Pubblica Assistenza e le Forze dell'Ordine. Linea interrotta

CASCINA — Un uomo è stato travolto da un treno alla stazione di Navacchio, sulla linea ferroviaria Pisa - Firenze. Si tratta probabilmente di un uomo di origini africane, che è deceduto sul colpo.



Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime informazioni si potrebbe trattare di un incidente.

Il traffico ferroviario sulla tratta, in conseguenza di quanto avvenuto, sta subendo forti disagi: la circolazione è infatti bloccata in entrambi i sensi e si stanno accumulando ritardi sui convogli in arrivo a Pisa e in partenza da e per Firenze.