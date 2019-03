Asl Toscana nord ovest, nuovo direttore sanitario

Lorenzo Roti, in arrivo dalla Asl Toscana Centro, è un esperto di percorsi di integrazione tra ospedale e territorio. Prende il posto di Maccari

PISA — Entra in servizio lunedì 1° aprile il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Lorenzo Roti, 48 anni, proveniente dalla Asl Toscana centro e fino all’inizio del 2019 direttore del settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità della Regione Toscana.

La direttrice generale Maria Letizia Casani prosegue quindi nella sua opera di revisione dei quadri, con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare le ottime competenze presenti in Azienda ma anche di sviluppare nuovi percorsi. “L’obiettivo - ha sottolineato Casani - è costituire una squadra dinamica, in grado di affrontare al meglio le importanti sfide che ci attendono, come ad esempio la gestione delle liste d’attesa, la continuità delle cure ed il miglioramento dei percorsi di Pronto Soccorso".

"Il dottor Roti - ha aggiunto la direttrice - è un manager giovane ma già con una lunga esperienza nelle Aziende territoriali (è stato già direttore sanitario nell’ambito del nostro territorio, a Lucca, prima dell’unificazione delle Asl) ed in Regione Toscana, dove ha curato questioni di grande rilevanza come lo sviluppo e la gestione degli accordi con i medici di medicina generale, l’organizzazione delle cure primarie e delle attività distrettuali, le cure intermedie, l'organizzazione della rete di emergenza-urgenza, l’organizzazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. La sua presenza come direttore sanitario ci permetterà, in particolare, di lavorare sul miglioramento dell’integrazione tra ospedale e territorio e sullo sviluppo delle reti cliniche territoriali, una questione decisiva visto l’invecchiamento progressivo della popolazione e l’aumento delle cronicità”.

“Accogliendo ed augurando buon lavoro al nuovo direttore sanitario - ha concluso Casani -, ringrazio il dottor Mauro Maccari per il suo impegno, in questi ultimi anni, come direttore sanitario e come commissario”.

Di seguito il curriculum di Lorenzo Roti.

Nato a Calenzano nel 1970, medico con specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”, dal 2002 al 2004 ha lavorato nell’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana.

Dal 2004 al 2006 è stato dirigente responsabile dell’Area Programmatica “Epidemiologia geriatrica” dello stesso Osservatorio.

Dal 2007 al 2010 è stato responsabile dell’unità funzionale “Assistenza Primaria” dell’Azienda USL 4 di Prato.

Dal 2010 al 2012 è stato anche dirigente responsabile del settore “Servizi alla Persona sul Territorio” della Direzione Generale dell’Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana.

Dal 2012 al 2014 ha ricoperto il ruolo di direttore Area Staff di Direzione Sanitaria dell’Azienda USL 4 di Prato.

Dal 2014 è stato direttore sanitario dell’Asl 2 di Lucca, prima dell’unificazione in Asl Toscana nord ovest.

Nel 2015 è passato alla Regione Toscana, dove ha diretto il settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità, che ha lasciato all'inizio di quest'anno.

E’ stato docente in diversi Master Universitari e autore di numerose pubblicazioni di interesse nazionale sui temi del management sanitario con particolare focus su assistenza territoriale e cure intermedie.